Kayserispor seyirci rekoru kırdı - Son Dakika
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Kayserispor seyirci rekoru kırdı

07.04.2022 17:38
Kayserispor seyirci rekoru kırdı

Yukatel Kayserispor bu sezon en çok seyirciyi Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçında topladı.

Yukatel Kayserispor bu sezon en çok seyirciyi Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçında topladı.

Kayserispor'un bu sezon sahasında oynadığı müsabakalar arasında en çok seyirci topladığı maç Fenerbahçe maçı oldu. Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, geride kalan hafta sahasında oynadığı Fenerbahçe maçında sezonun seyirci rekorunu kırdı. Kadir Has Stadında bu sezon 16 maça çıkan Kayserispor, geride kalan hafta oynadığı Fenerbahçe maçında 13 bin 139 kişiyi tribünlere çekmeyi başardı. Sarı kırmızılılar, daha önce Konyaspor, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında binlerce seyirciyi tribüne çekmeyi başarırken ilk kez 10 binin üzerinde seyirciye karşı oynadı. - KAYSERİ

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Kayserispor 38 puanda kaldı Kayserispor 38 puanda kaldı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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