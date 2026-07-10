Kayserispor Süper Lig Hedefli - Son Dakika
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Kayserispor Süper Lig Hedefli

10.07.2026 17:05
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Başkan Ali Çamlı, Kayserispor'un Süper Lig'e yeniden yükselme amacını duyurdu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, geçen sezon düştükleri Trendyol Süper Lig'e yeniden yükselmek istediklerini söyledi.

Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 2 yıllık aranın ardından başkanlığa döndüğünü hatırlatan Çamlı, "Kulüp başkanlığından Süper Lig'deyken ayrılmıştım. Şimdi 1. Lig'deyken tekrar buluştuk. Bu seneki bizim amacımız, misafir olarak gördüğüm buradan tekrardan ev sahibi olduğu Süper Lig'e takımımı taşımak olacak." dedi.

Başarıyı birçok faktörün etkilediğini aktaran Çamlı, "Ciddi bir gayret ve emek gerekiyor. Kayserispor'da çok iyi bir yönetim kurulu oluşturduk. Yeni bir yapılanmaya girdik. Umarım bu sene bu yaptığımız işlerin sonucunu alırız, Kayserispor da başarılı olur. Ben takımımın başarısı için çabalarken bu ligde yarışacak olan tüm takımlara da başarı diliyorum. Tüm emek verecek futbol emekçilerine, başta sporculara, teknik heyetlere ve yöneten arkadaşlara başarı diliyorum. İnşallah kazasız belasız ligi tamamlarız. Şehrimizi ait olduğu yere taşımak için de büyük gayret sarf edeceğiz. Bunu da başaracağımızdan bir şüphemiz yok." diye konuştu.

Büyük camiaların rekabetinin kaliteyi artıracağına değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Rekabetin olduğu yerde bereket vardır. Rekabetsiz bir işin tadı olmaz zaten. Güçlü rekabetin olduğu yerde yarışabilmek önemli. Oynayacağımız 38 haftalık süreçte iki takım şampiyon olacak. Hedefiniz Süper Lig'e yükselmekse ilk 2'ye oynayacaksınız. Süper Lig buradan daha kolaydı. Bana göre 1. Lig çok daha keyifli ama bir o kadar da zor. Tüm kulüp başkanlarına, yönetici arkadaşlara Allah yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Ali Çamlı, futbol ekonomisinin kendilerini zorladığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolun ekonomik koşulları her geçen gün ağırlaşıyor, zorlaşıyor. Ağzını küçük paralardan açan hiç sporcu yok. Rakamlar aldı başını gidiyor. Kulüplerin de bu manada çok dikkatli olması lazım. Bir kulübün talip olduğu bir futbolcuya diğerleri de teklif yapıyor. Burada kulüp başkanlarının ve yöneticilerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bunu pazarlık kızıştırma olarak görüyorum. Konuşulan rakamların maliyetlerine veya ekonomisine katlanacak kulüp göremiyorum. Buna dikkat etmemiz lazım. Yoksa bir sene sonra kapılara kilit vururuz. Hiçbir kulübün sokağa atacak 1 lirası yoktur. Hepimiz çok zor şartlarda buraları yönetiyoruz. Tüm kulüplere, 'Lütfen daha dikkatli olalım, daha dikkatli transferler.' diyorum. İyi yönetelim, doğru işler yapalım, birbirimize asla zarar vermeyelim. Mutlaka birbirimizle istişare edelim. Sonuçta da iyi bir lig olur. Aksi takdirde bütün kulüplerin kapısına kilit vurulur."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayserispor, Ali Çamlı, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

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