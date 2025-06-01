Kayserispor tek golle Samsunspor\'un üçüncülük hayalini bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 2-1 kazandı.

Kayserispor'un golü 46. dakikada Duckens Nazon kaydetti. Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic, 76. dakikada kırmızı kart gördü. Hırvat teknik adam önce itirazlardan dolayı, sonra ise taraftarlar ile yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.

SAMSUNSPOR'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller uzatmalarda geldi. Baskısını son ana kadar sürdüren Karadeniz ekibi, 90+5'te Soner Aydoğdu, 90+7'de Muja'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı.

ÜÇÜNCÜLÜK SAMSUNSPOR'UN

Bu sonuçla birlikte 64 puana ulaşan Samsunspor, ligi üçüncü sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak. Kayserispor ise ligi 45 puanla tamamladı.