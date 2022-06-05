Kayserispor Ömer Erdoğan ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı.
Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından Teknik Direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayıran Kayserispor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ömer Erdoğan ile anlaşıldığını duyurdu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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