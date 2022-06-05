Kayserispor Ömer Erdoğan ile anlaştı - Son Dakika
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Kayserispor Ömer Erdoğan ile anlaştı

05.06.2022 11:34
Kayserispor Ömer Erdoğan ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından Teknik Direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayıran Kayserispor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ömer Erdoğan ile anlaşıldığını duyurdu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Hikmet Karaman, Ömer Erdoğan, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Ömer Erdoğan ile anlaştı - Son Dakika

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