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Kayserispor, Teknik Direktör Recep Uçar ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Kayserispor, Teknik Direktör Recep Uçar ile Yollarını Ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Uçar yönetiminde çıktığı son 7 maçta galibiyet alamayan Kayserispor, boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi.

Kayserispor, Teknik Direktör Recep Uçar ile Yollarını Ayırdı
26.01.2024 - 23:23,
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takım Uçar'dan boşalan teknik adamlık görevine Burak Yılmaz'ı getirdi.

Süper Lig'de teknik direktör Recep Uçar yönetimde aldığı başarılı sonuçlarla 3'üncü sıraya kadar yükselen Kayserispor, Uçar yönetiminde çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Kayserispor, teknik direktör Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı takımda Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine ise son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Burak Yılmaz getirildi. Yılmaz'ın yarın Kayseri'ye geleceği ve resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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