Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: '3 Puanı Kaçıran Taraf Bizdik' - Son Dakika
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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: '3 Puanı Kaçıran Taraf Bizdik'

Son Güncelleme: 13.08.2023 00:47

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, oyunun genelinde iyi çıkışlar yaptıklarını ve çok gol fırsatları yakaladıklarını belirterek, '3 puanı kaçıran taraf biz olduk' dedi. Atan, ayrıca takımın güvencesinin grup birlikteliği ve taktik disipline bağlı kalmak olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sahalarında oynanan ve 0-0 biten Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"3 PUANI KAÇIRAN TARAF BİZDİK"

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Oyunun genelinde o çıkışları çok iyi yaptık. Çok iyi gol fırsatları yakaladık. İnsanlar saygsızlık olarak algılamasın ama 3 puanı kaçıran taraf biz olduk" dedi.

"BİZİM HAYALLERİMİZ VAR"

Deneyimli çalıştırıcı konuşmasına, "İlk yarı, 60 dakika çok iyi presler yaptık. Topu kaybettikten sonra karşı presi iyi yapmaya çalıştık. Oyuncularım harfiyen her şeyi yerine getirdi. Bizim çok güzel hayallerimiz var. Belki başka takımlar çok güzel yapabilir. Bizden daha iyi kadrolar var ama bizim güvencemiz başka şeyler. Grup birlikteliği, taktik disipline bağlı kalmak" şeklinde devam etti.

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Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: '3 Puanı Kaçıran Taraf Bizdik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: '3 Puanı Kaçıran Taraf Bizdik' - Son Dakika
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