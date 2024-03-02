Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: \'Biz istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık\'

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, 3-0 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Biz istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık" dedi
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hari Vukas, "Öncelikli olarak bugünkü galibiyetlerinden dolayı Rizespor takımını tebrik etmek istiyorum. Sahada bizden daha agresiftiler. Biz ise istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık diyebilirim. En kısa zamanda bu maçı unutmamız gerekiyor. Bir sonraki maça odaklanmamız ve bundan daha iyisini sergilememiz gerekiyor. Bu maçlar özellikle mücadele gücü yüksek maçlar olur. Rakibimiz de bu mücadele kısmında bizden daha iyiydi. Çok fazla geçiş oldu. Yani bu maçı bizim en kısa zamanda unutmamız lazım. Tabii ki oyun içinde yaptığımız iyi ve kötü şeyler de oldu. Bunları analiz edeceğiz ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. - RİZE
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