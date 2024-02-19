Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: Bu galibiyet bizim için çok önemli ve mutluluk verici

Spor

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, bugün ki mücadelenin kendileri için zor olacağını bildiklerini söyleyerek, "Bu galibiyet bizim için çok önemli ve mutluluk verici" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maç beklediklerini ve öylede olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Hari Vukas, "Bugün çok zor bir maç bekliyorduk öyle de oldu. Başakşehir çok kuvvetli bir takım, iyi oyuncuları var. Maçta iki farklı yarı oynandı. İlk yarıda çok iyi oynadık, iki gol attık ve bazı fırsatları kullanamadık. İkinci yarının başında da 3. golü atabilirdik daha sonra oyunun şekli değişmeye başladı. Başakşehir oyunun hızını arttırdı ve maçın sonuna kadar acı çekmek zorunda kaldık. Üçüncü golü attık ama maçın sonuna kadar bizi çok zorladılar. Bu oyuncu grubuna çok inanıyoruz, onlar da bu şekilde oynamaya devam ettikçe daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Maçın sonuna doğru Bilal'in penaltı kurtarması kazanmamızı sağladı. Bu galibiyet bizim için çok önemli ve mutluluk verici. Bir maçta ne yaşanabilirse bu maç onu izleyicilere verdi. Tarafsız olan bir sporsever bu maçı izlediyse memnun kalmıştır" ifadelerini kullandı.

"Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk"

Maç öncesinde rakibe önlem almak konusunda çalıştıklarını ve bunda da başarılı olduklarını aktaran Vukas, "Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk, onlara ön alan baskısı kurarak onları baskı altına aldığımızı düşünüyorum, hata yapmaya zorladık. İlk 15 dakikada 2 gol attık. İkinci yarıda rakip oyunun hızını arttırdı, şanslar yakaladı. Yetenekli oyuncuları olan bir takım, bizim de maçın sonlarına doğru enerjimiz düştü. Maçın sonuna kadar baskı kurdular" diye konuştu. - İSTANBUL