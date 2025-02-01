Kayserispor - Trabzonspor: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
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Kayserispor - Trabzonspor: 0-0 Beraberlik

Süper Lig'de Kayserispor, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Mendy kırmızı kart gördü.

01.02.2025 18:15
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Kartal Yılmaz'ın savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunda kaleci Uğurcan topu çelmeyi başardı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Malheiro, Cardoso'dan önce davranarak topu taca gönderdi.

80. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kartal, önünü boşaltarak şutunu çekti ancak top az farkla yandan auta gitti.

86. dakikada ceza sahasına girmek üzere olan Ramazan'ı faul yaparak durduran Mendy, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Ackah dk. 71), Kartal Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane (Ramazan Civelek dk. 71), Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Şamil Öztürk, Hosseini, Baran Gezek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıaslan, Alperen Öztaş

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Eren Elmalı (Barisic dk. 90), Mendy, Umut Güneş (Cham dk. 46), Visca (Cihan Çanak dk. 90), Ozan Tufan (Lundstram dk. 59), Sikan (Nwakaeme dk. 59), Banza

Yedekler: Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Salih Malkoçoğlu, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kırmızı kart: Mendy (dk. 86) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Cardoso, Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Eren Elmalı, (Trabzonspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor - Trabzonspor: 0-0 Beraberlik - Son Dakika

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