Kayserispor, Trabzonspor ile 2-2 Beraber Kaldı - Son Dakika
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Kayserispor, Trabzonspor ile 2-2 Beraber Kaldı

Kayserispor, Trabzonspor ile 2-2 Beraber Kaldı

Kayserispor, 2-0 önde olduğu maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı.

20.09.2024 09:21
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Süper Lig 3. hafta tehir maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Kayserispor, 2-0 önde olduğu maçta 2-2 berabere kalarak 1 puanla ayrıldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ilk yarısında Attamah'ın ayağından bir penaltı atışını gole çeviremeyen ve sonrasında Hasan Ali Kaldırım ile golü bulan Kayserispor, ikinci yarıda Boa Morte'nin golü ile 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Maçın son on dakikası içerisinde Umut Bozok ve Stefano Denswil'in golüne engel olamayan Kayserispor, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılarak 1 puan aldı.

Geçen sezon deplasmanda mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenmeye yakın olan ancak sahadan beraberlikle ayrılan Kayserispor, bu sezon 3. beraberliği aldı. 5 hafta sonrasında henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, Pazartesi günü 6. hafta maçında Göztepe'nin konuğu olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Trabzonspor ile 2-2 Beraber Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor, Trabzonspor ile 2-2 Beraber Kaldı - Son Dakika
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