Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Yukatel Kayserispor, saat 14.00'te özel uçak ile Trabzon'a gidecek. Geride kalan 26 hafta sonunda 10 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 8 beraberlik alan Kayserispor, toplam 38 puan topladı. Yarın Trabzon'da oynanacak olan maç saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

Yukatel Kayserispor'da bu zorlu maçta Bernard Mensah, Emrah Başsan, Uğur Demirok, İbrahim Akdağ ve Andrea Bertolacci forma giyemeyecek. - KAYSERİ