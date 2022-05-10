Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti - Son Dakika

"Erdoğan mı Yavaş mı?" anketi! 30 büyükşehri kapsayan araştırmada aradaki fark 4 puan

Bir bunu görmemiştik! Kayserispor-Trabzonspor maçında sahaya atılan madde hayrete düşürdü

Bakanlık, bir günde konut fiyatlarını katlayan fırsatçılar için harekete geçiyor

Kayserispor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında rakibini 4-2 yenerek adını finale yazdırdı.

TRABZONSPOR GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 3. dakikada Nwakaeme'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken 2. yarı adeta gol düellosu yaşandı. Kayserispor 48. dakikada Emrah Başsan ve 59. dakikada Hosseini ile karşılaşmada üstünlüğü yakaladı. 82. dakikada Bakasetas, Trabzonspor'a dengeyi getiren golü attı.

KAYSERİSPOR 5 DAKİKADA SKORU DEĞİŞTİRDİ

Kayserispor ise son dakikalarda adeta şov yaptı. Sarı-kırmızılılar, 90+1. dakikada Thiam ve 90+6. dakikada Emrah Başsan ile skoru 4-2'ye getirerek adını finale yazdıran ekip oldu. Kayserispor'un rakibi, Sivasspor-Alanyaspor maçında turu geçen ekip olacak.