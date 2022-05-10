Kayserispor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında rakibini 4-2 yenerek adını finale yazdırdı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 3. dakikada Nwakaeme'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken 2. yarı adeta gol düellosu yaşandı. Kayserispor 48. dakikada Emrah Başsan ve 59. dakikada Hosseini ile karşılaşmada üstünlüğü yakaladı. 82. dakikada Bakasetas, Trabzonspor'a dengeyi getiren golü attı.
Kayserispor ise son dakikalarda adeta şov yaptı. Sarı-kırmızılılar, 90+1. dakikada Thiam ve 90+6. dakikada Emrah Başsan ile skoru 4-2'ye getirerek adını finale yazdıran ekip oldu. Kayserispor'un rakibi, Sivasspor-Alanyaspor maçında turu geçen ekip olacak.
Son Dakika › Spor › Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti - Son Dakika