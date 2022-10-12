Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı - Son Dakika
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Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı

12.10.2022 16:45
Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk'ü dinlendirme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu sezon hakem atamalarına oldukça dikkat ediyor. Algoritmik sistemle atamaları gerçekleştiren MHK, hakem performanslarını da anında cezalandırarak kulüplerin güvenini kaybetmek istemiyor.

EN AZ 2 HAFTA GÖREV YAPAMAYACAK

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı ve 2-1 kazandığı mücadeleyi yöneten Ümit Öztürk'ün performansından memnun kalmayan MHK, genç hakemi en az 2 hafta dinlendirme kararı aldı. MHK'nın raporunda Ümit Öztürk için yetersiz ve hatalı yorumunda bulunulduğu da gelen haberler arasında.

Öztürk, Trabzonspor lehine çaldığı penaltıyla yoğun eleştirilere maruz kalmış ve maçın sonucuna etki ettiği ileri sürülmüştü.

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Son Dakika Spor Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı - Son Dakika
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