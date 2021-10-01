Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızlılar, Trabzonspor müsabakası öncesi son antrenmanını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirdi.
Isınma koşularıyla başlayan idmanda çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Kayseri temsilcisi, taktik maçıyla hazırlıklarını tamamladı.
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor müsabakası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor