Kayserispor, transfer döneminde kadrosunu 20 takviye ile güçlendirdi - Son Dakika
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Kayserispor, transfer döneminde kadrosunu 20 takviye ile güçlendirdi

Kayserispor, transfer döneminde kadrosunu 20 takviye ile güçlendirdi
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PTT 1.Lig'de şampiyonluk hedefleyen Kayserispor, 2026-2027 sezonu transfer döneminde 18 yeni futbolcu ile anlaştı ve 2 oyuncunun lisansını çıkardı. Sarı kırmızılı ekip, bu takviyelerle kadro derinliğini artırarak ligde iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

PTT 1.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, transfer döneminde kadrosuna 18 yeni isim dahil etti.

Atilla Gerin yönetimindeki teknik heyet ile sezona başlayan sarı kırmızılılar; 2026-2027 futbol sezonu 1. transfer tescil döneminde Gökhan Değirmenci (kaleci), Jemal Tabidze (stoper), Cenk Şen (sol bek), Mert Göckan (sol bek), Fethi Özer (stoper), Murat Uçar (sağ bek), Sinan Kurt (ön libero), Malik Hayvali (sol kanat), Ensar Kemaloğlu (orta saha), Murat Cem Akpınar (orta saha), Marco Dulca (Ön libero), Denis Radu (sağ açık), Mamadi Camara (sol açık), Daniel Moreno (forvet), Benhur Keser (sağ kanat), Oğulcan Çağlayan (forvet), Florent Hasani (forvet), Taulant Seferi (forvet) ile anlaştı.

Sarı kırmızılı kulüp ayrıca Abdulsamet Burak ve Joshua Brenet'in lisans işlemlerini de yaptı.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Futbol, Spor, PTT, Son Dakika

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