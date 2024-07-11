Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki sabah idmanında futbolcular, koordinasyon ve pas çalıştı.

Akşam antrenmanında taktik çalışması yapan futbolcular, çalışmayı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Kayserispor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.