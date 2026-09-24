Kayserispor U-19, evinde Adanaspor\'u 2-1 yenerek lige galibiyetle başladı

Kayserispor U-19, evinde Adanaspor'u 2-1 yenerek lige galibiyetle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF U-19 Gelişim Ligi 13. Grup'ta Kayserispor, ligin 1. haftasında sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Kayserispor'un gollerini Yusuf Göktuğ Özkılıç ve Kerem Oğuztürk atarken, Adanaspor'un tek golü Mehmet Taşçı'dan geldi.
TFF U-19 Gelişim Ligi 13. Grupta mücadele eden Kayserispor ligin 1. haftasında sahasında oynadığı maçta Adanaspor'u 2-1 mağlup ederek, sezona galibiyetle başladı.
Stat: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: Dilber Sıla Başıaçık, Ersin Öztürk, Nazım Çağatay
Kayserispor U19: Enes Aslan, Taruk Baturalp Başkan, Kadir Efe Çalıoğlu, Hilmi Türkan, (Yiğit Ata Türk dk.85), Ahmet Hüseyin Altun, Çağrı Furkan Solmaz, (Emirhan Yerli dk.85), Yusuf Göktuğ Özkılıç, (Yiğit Efe Karadeli dk.52), Arda Günder, (Muhammed Talha Yaşar dk.61), Kerem Oğuztürk, Ali Macit Soylu, Eralp Çam
Adanaspor U19: Koray Anlar, Çağan Gediktaş, (Muhammed Tap dk.61), Mehmet Taşçı, Deniz Devrim Özcan, Deniz Eşer, (Efe Bozkurt dk.81), Ayaz Kestir, (Serdar Yakıcı dk.61), İsmail Solmaz, Kürşad Duran Şaş, (Onur Can Yardım dk.81), Mesut İncekara, (Türker Kaplan dk.61), Sefa Kaya, Bilal Zirak
Goller: Yusuf Göktuğ Özkılıç (dk.47), Kerem Oğuztürk (dk.71) (Kayserispor U19), Mehmet Taşçı (dk.45) (Adanaspor U19)
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