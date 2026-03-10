Kayserispor, Üç Haftalık Seri Sonlandı

Kayserispor, ligde üç hafta sonra mağlup oldu.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, üç maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında Trabzonspor'u konuk eden sarı kırmızılılar, on kişi kaldığı maçtan puansız ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini sahasında Kocaelispor karşısında alan Kayserispor, sonrasında oynadığı 3 maçta mağlubiyeti unutmuştu.

Göztepe ve Gençlerbirliği ile berabere kalan, Antalyaspor'u da yenen sarı kırmızılılar, Trabzonspor'a 1-3 boyun eğerek hanesine bir yenilgi daha yazdırdı. Kayserispor, ligdeki 11.yenilgisini aldı. - KAYSERİ