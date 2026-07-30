Kayserispor, Ümraniyespor'u 2-1 Yendi
Kayserispor, sezon hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Ümraniyespor'u mağlup etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında Ümraniyaspor'u 2-1 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaştı.
Kayserispor, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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