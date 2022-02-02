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Kayserispor'un alt yapı başarısı - Son Dakika

Kayserispor'un alt yapı başarısı

02.02.2022 09:18
Kayserispor'un alt yapı başarısı

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün başarıları ile anılan bir kulüp olacağını ifade ederek, alt yapıya büyük önem verdiklerini söyledi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün başarıları ile anılan bir kulüp olacağını ifade ederek, alt yapıya büyük önem verdiklerini söyledi.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'da A takım kadar alt yapıya da önem veriliyor. Bu dönem yurt dışına 3 futbolcu transferi gerçekleştirerek adından söz ettiren Yukatel Kayserispor'da yeni yıldız adayları A takıma kazandırılıyor. Devre arası transfer döneminde genç futbolcuları Kayserispor'da profesyonel yapan başkan Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün transfer başarıları ile anılan bir kulüp haline geleceğini söyledi.

Bu sezonu geçiş dönemi olarak gördüklerini ifade eden Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün ekonomik sıkıntıdan kurtulması için alt yapıya büyük önem vermesi gerektiğini söyleyerek, "Bu eğilimi gerçekleştiriyoruz. Kayserispor alt yapıdaki başarısı ile anılacak bir kulüp olacak. Bu kulübü kendi imkanları ile ayakta duran, saha içerisinde başarılı, yurt dışında temiz ve gıpta ile bakılan bir kulüp haline getirmek için çabalıyoruz. Kaleci Doğan'ı Fransa'ya, Emre Demir'i Barcelona'ya, Nurettin'i Portekiz'e transfer ederek Kayserispor'un ismini önemli ölçüde duyurduk. Bunların devamı gelecek. Yeni yıldız adaylarımız var. Alt yapımızdan A takıma çıkan futbolcu kardeşlerimizi önümüzdeki süreçte zaman zaman izleme imkanımız olacak" dedi. - KAYSERİ

Kayserispor'un alt yapı başarısı

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Spor Toto Süper Lig, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'un alt yapı başarısı - Son Dakika Spor


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