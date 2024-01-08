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Kayserispor'un Bahoken'i ligdeki 3. golünü attı - Son Dakika
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Kayserispor'un Bahoken'i ligdeki 3. golünü attı

Kayserispor, Sivaspor'a 3-1 mağlup olmasına rağmen Stephane Bahoken'in attığı golle beraberliği sağladı. Bahoken, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti ve takımına puan kazandıramadı.

Kayserispor\'un Bahoken\'i ligdeki 3. golünü attı
08.01.2024 - 14:10,
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Kayserispor'un Fransız futbolcusu Stephane Bahoken ligdeki 3. golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında Sivaspor'a 3-1 mağlup olurken Stephane Bahoken 1 gol attı. Son 5 maçta 3 gol atan Bahoken, ligdeki gol sayısını 3'e çıkarttı. Kayserispor forması ile ligdeki ilk golünü ligin 14. haftasında Trabzonspor'a atan Stephane Bahoken; ikinci golünü ligin 15. haftasında Pendikspor ve üçüncü golünü ise ligin 19.haftasında Sivasspor'a attı.

Stephane Bahoken bu sezon Kayserispor forması ile ilk kez 11'de çıktığı maçta 42. dakikada attığı golle takımına beraberliğe getiren isim oldu ancak attığı gol puan için yeterli olmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayserispor'un Bahoken'i ligdeki 3. golünü attı - Son Dakika
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