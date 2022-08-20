Kayserispor kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Kayserispor kadrosu belli oldu

20.08.2022 17:35
Kayserispor kadrosu belli oldu

Kayserispor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu açıklandı.

Kayserispor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Yukatel Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, sarı-kırmızılı oyuncular içerisinden 24 isim belirledi. Kırmızı kart cezası biten Ali Karimi ile sakatlığı geçen Mame Thiam kadroya dahil edildi. Sakatlığı bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah'ın ise yer almadığı kadroda şu isimler var;

Cenk Gönen, Bilal Bayazit, Abdulkadir Taştan, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Onur Bulut, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Baran Ali Gezek, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah, Nurettin Korkmaz, Gustavo Campanharo, Bernard Mensah, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci, Carlos Mane, Emrah Başsan, Mame Thiam, Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak ve Mario Gavranovic. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor kadrosu belli oldu - Son Dakika
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