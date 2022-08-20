Kayserispor kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Yukatel Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan , sarı-kırmızılı oyuncular içerisinden 24 isim belirledi. Kırmızı kart cezası biten Ali Karimi ile sakatlığı geçen Mame Thiam kadroya dahil edildi. Sakatlığı bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah 'ın ise yer almadığı kadroda şu isimler var;

Kaynak: İHA

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