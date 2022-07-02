İdmanı, kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve yöneticiler de takip etti.

Hıza ve dayanıklılığa yönelik parkurlarda devam eden antrenman, toplu çalışma ile sona erdi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor'un Erciyes kampı başladı - Son Dakika

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