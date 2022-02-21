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Kayserispor'un eski futbolcusu Fernandes, Yunanistan'a transfer oldu - Son Dakika

Kayserispor'un eski futbolcusu Fernandes, Yunanistan'a transfer oldu

21.02.2022 08:34
Kayserispor'un eski futbolcusu Fernandes, Yunanistan'a transfer oldu

Yukatel Kayserispor'un eski futbolcusu Manuel Fernandes, Yunanistan Süper Lig takımlarından Apollon Smyrnis'e transfer oldu.

Yukatel Kayserispor'un eski futbolcusu Manuel Fernandes, Yunanistan Süper Lig takımlarından Apollon Smyrnis'e transfer oldu.

Kayserispor ile sözleşmesi feshedilen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, Yunanistan Süper Ligi'nde son sırada yer alan Apollon Smyrnis'e transfer oldu. Kayserispor'da bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve sonrasında kadro dışı bırakılan Manuel Fernandes, sözleşmesini feshedildikten sonra futbol hayatını Yunanistan'da sürdürmeye karar verdi.

Yunanistan Süper Ligi'nde son sırada bulunan Apollon Smyrnis'e transfer olan Fernandes, sakatlık sürecini atlattığını ve bir kaç sezon daha futbol oynamak istediğini açıkladı. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Manuel Fernandes, Kayserispor, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'un eski futbolcusu Fernandes, Yunanistan'a transfer oldu - Son Dakika Spor


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