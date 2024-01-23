 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayserispor'un evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Bilal Bayazıt gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor'un evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Bilal Bayazıt gözyaşlarına hakim olamadı

Kayserispor'un evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın sonunda başarılı kaleci Bilal Bayazıt, yediği golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları ve rakip oyuncular tarafından teselli edildi.

Kayserispor\'un evinde İstanbulspor\'a 1-0 mağlup olduğu maçta Bilal Bayazıt gözyaşlarına hakim olamadı
23.01.2024 - 08:48,
Abone Ol

Kasyerispor'un evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sarı kırmızılı takımın başarılı kalecisi Bilal Bayazıt gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında dün sahasında İstanbulspor'u konuk eden Kayserispor, sahadan son dakikada yediği golle 1-0 mağlup ayrıldı. Sahaya on birde çıkan ve doksan dakika sahada kalan başarılı kaleci Bilal Bayazıt yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

Karşılaşmanın uzatma dakikasında İstanbulspor'un Ali Yaşar ile bulduğu gole çare olamayan Bilal Bayazıt golün ardından yıkıldı. Maçın son düdüğü ile kendisini yere bırakan Bilal Bayazıt gözyaşlarına hakim olmadı. Hem kendi takım arkadaşları hem de İstanbulsporlu oyuncular başarılı kaleciyi teselli ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbulspor, Kayserispor, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'un evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Bilal Bayazıt gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

Son Dakika
23:18 Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01 İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:42:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor'un evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Bilal Bayazıt gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement