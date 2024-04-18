Kayserispor\'un Gineli futbolcusu Julian Jeanvier ameliyat oldu

Zonguldak'ta Bisiklet Etkinliği Düzenlenecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bisiklet turizmi ve etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Bülent Ecevit Üniversitesi, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, çeşitli kurum ve kuruluşlar ve BAKKA iş birliğiyle 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde bisiklet etkinliği düzenlenecek. Etkinlik, panel, çalıştay ve bisiklet turu olmak üzere 3 farklı aşamadan oluşacak ve bölgede ekoturizmin, doğa sporlarının ve sürdürülebilir turizmin gelişimi ile bisiklet rotalarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.