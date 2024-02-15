Kayserispor'un İranlı milli futbolcusu Hosseini sakatlandı - Son Dakika
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Kayserispor'un İranlı milli futbolcusu Hosseini sakatlandı

Kayserispor\'un İranlı milli futbolcusu Hosseini sakatlandı

Kayserispor'un İranlı futbolcusu Majid Hosseini, Asya Kupası'nda sakatlandı ve 2-3 maç daha takımda yer alamayacak. Ayak bileğindeki sakatlık geçmeyen Hosseini'nin ameliyat olması da gündemde ve sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya.

15.02.2024 17:24
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Kayserispor'un İranlı milli futbolcusu Hosseini sakatlandı.

Kayserispor'un İranlı futbolcusu Majid Hosseini'den kötü haber var. Asya Kupası için ülke milli takımına giden ve 23 Ocak'ta oynanan İran-HonKong maçının 65.dakikasında sakatlanarak çıkan Majid Hüseyni'nin sakatlığı geçmedi. Asya Kupası sonrasında Kayseri'ye gelerek takıma katılan defans oyuncusunun ayak bileğindeki sakatlığın geçmediği ve 2-3 maç daha takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi. Ameliyat olması da gündemde olan İranlı Hosseini, eğer bıçak altına yatarsa sezonu dahi kapatma riski ile karşı karşıya.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Kayserispor forması ile 10 müsabakaya çıkarken 868 dakika sahada kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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