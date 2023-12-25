Kayserispor\'un Kamerunlu futbolcusu sözleşmesini feshetti

Kayserispor'un Kamerunlu futbolcusu Olivier Kemen, sözleşmesini feshetti.

Kayserispor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Olivier Kemen, alacaklarının zamanında ödenmemesinden dolayı sözleşmesini feshetti. Dün Konyaspor ile oynanan müsabaka öncesinde Kayseri'den ayrılan ve Fransa'daki menajerlik şirketi ile görüşen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sonrasında sözleşmesini feshetme kararı aldı. Afrika Kupası'nda Kamerun Milli Takımı'nda görev alacak olan Kemen, Kayserispor'a dönmeyecek.

Kemen, Kayserispor forması altında 3 sezonda 72 maça çıkarken, 5 gol attı. İlk 11'de 54 kez sahaya çıkan Kamerunlu futbolcu, 15 kez sarı kart gördü. - KAYSERİ