Kayserispor'un savunma oyuncusu Fethi Özer sol dizinden ameliyat oldu
Kayserispor'a bu sezon Eyüpspor'dan transfer edilen genç savunma oyuncusu Fethi Özer, geçen hafta antrenmanda sakatlandı. Sol diz içinde menisküs yırtığı belirlenen 29 yaşındaki futbolcu, bugün kentteki özel bir hastanede ameliyat oldu.
KAYSERİSPOR'UN genç savunma oyuncusu Fethi Özer, ameliyat oldu.
1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor'a bu sezon Eyüpspor'dan transfer edilen Fethi Özer, geçen hafta Esenler Erokspor karşılaşması hazırlıkları öncesi antrenmanda sakatlandı. 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu bugün kentteki özel bir hastanede ameliyat oldu. Özer'in, sol diz içinde menisküs yırtığının olduğu belirlendi. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "As başkanımız Tufan Koç, kulüp menajerimiz Seyit İçgül, teknik direktörümüz Atila Gerin ameliyat olan futbolcumuz Fethi Özeri'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler" denildi.
Kaynak: DHA
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