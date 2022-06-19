Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan kente geldi - Son Dakika
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Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan kente geldi

19.06.2022 09:24
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan kente geldi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Çağdaş Atan, bu sabah kente geldi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Çağdaş Atan, bu sabah kente geldi.

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sonrasında Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varan Yukatel Kayserispor, genç teknik adamı Kayseri'ye getirdi. Sabah havayolu ile Kayseri'ye gelen Çağdaş Atan'ı takım genel menajeri Yunus Akbulut ile bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar Atan'a üzerinde Kayserispor ile anlaştıktan sonra yaptığı açıklamadaki "Hayallerimiz bütçelerden büyük." sözlerinin yazılı olduğu çiçek verdi. Çağdaş Atan'ın resmi imzayı yarın atması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan kente geldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan kente geldi - Son Dakika
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