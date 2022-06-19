Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sonrasında Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varan Yukatel Kayserispor, genç teknik adamı Kayseri'ye getirdi. Sabah havayolu ile Kayseri'ye gelen Çağdaş Atan'ı takım genel menajeri Yunus Akbulut ile bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar Atan'a üzerinde Kayserispor ile anlaştıktan sonra yaptığı açıklamadaki "Hayallerimiz bütçelerden büyük." sözlerinin yazılı olduğu çiçek verdi. Çağdaş Atan'ın resmi imzayı yarın atması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan kente geldi - Son Dakika

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