Kayserispor, Van Spor'dan Oğulcan Çağlayan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika
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Kayserispor, Van Spor'dan Oğulcan Çağlayan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı

Kayserispor, Van Spor\'dan Oğulcan Çağlayan\'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı
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Trendyol 1'inci Lig ekibi Kayserispor, Van Spor FK forması giyen tecrübeli futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından "Ailemize hoş geldin" mesajıyla duyuruldu.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor son olarak Van Spor FK forması giyen tecrübeli futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor, bu sezon yeniden Süper Lig'e çıkma hedefiyle başladığı 1'inci ligde 5 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım transfer sezonunun kapanmasına saatler kala da eksik bölgelerine takviye yapmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibi son olarak Van Spor FK forması giyen tecrübeli futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor sanal medya hesabından da duyurulan transferde "Ailemize hoş geldin" mesajı yer aldı.

Oğulcan Çağlayan 2015-2016 yılları arasında Kayseri takımlarından sırasıyla Erciyesspor ardından da Kayserispor formalarını giymişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Van Spor'dan Oğulcan Çağlayan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor, Van Spor'dan Oğulcan Çağlayan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika
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