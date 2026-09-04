Kayserispor, Van Spor\'dan Oğulcan Çağlayan\'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor son olarak Van Spor FK forması giyen tecrübeli futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor, bu sezon yeniden Süper Lig'e çıkma hedefiyle başladığı 1'inci ligde 5 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım transfer sezonunun kapanmasına saatler kala da eksik bölgelerine takviye yapmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibi son olarak Van Spor FK forması giyen tecrübeli futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor sanal medya hesabından da duyurulan transferde "Ailemize hoş geldin" mesajı yer aldı.

Oğulcan Çağlayan 2015-2016 yılları arasında Kayseri takımlarından sırasıyla Erciyesspor ardından da Kayserispor formalarını giymişti.