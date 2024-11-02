Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 73 Boa Morte), Cardoso, Mane (Dk. 84 Ackah), Bourabia (Dk. 84 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 63 Bahoken)
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Tolga Kalender, Semih Güler, Arda Okan Kurtulan, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 65 Shehu), Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol (Dk. 79 Aimbetov), Yusuf Barası (Dk. 88 Alioui), Fougeu (Dk. 46 Yusuf Sarı)
Sarı kartlar: Dk. 8 Abdulsamet Burak, Dk. 77 Shehu, Dk. 90+4 Ali Yavuz Kol (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 37 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 44 Attamah, Dk. 74 Bourabia, Dk. 90 Bilal Bayazıt (Bellona Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Adana Demirspor maçı 0-0 sona erdi.
51. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
63. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
65. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kullandığı kornerde, Attamah'ın ceza sahasında kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
82. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kullandığı kornerde, Bahoken'in ceza sahasında kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
90+5'inci dakikada takım arkadaşının pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Sarı, şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kalecide kaldı.
Maç 0-0 berabere tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor ve Adana Demirspor 0-0 Beraberlik - Son Dakika
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