Kayserispor ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı - Son Dakika
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Kayserispor ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulurken, Fatih Karagümrük'ten Feghouli kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

04.05.2024 21:08
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boa Morte önünü boşaltarak yaptığı vuruşta kaleci Sirigu gole izin vermedi.

51. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanttan ceza sahasına ortasında Feghouli arka direkte kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada Ramazan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Boa Morte'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Boa Morte'nin içeriye çevirdiği topta Cardoso'nun şutunu savunma son anda çizgiden çıkardı.

60. dakikada sol kanattan Emre Mor'un ceza sahasına ortasında savunmadan seken topu Markao kafayla filelere yolladı. 1-2

64. dakikada Cardoso'nun sağ kanttan ortasında ceza sahasında Boa Morte'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-2

87. dakikada Fatih Karagümrük'ten Feghouli, Eray'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

89. dakikada Mane'nin sağ kanattan ortasına ceza sahasında yükselen Arif'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Bora Özkara

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Ramazan (Carole dk. 79), Kartal (Mehmet Eray dk. 81), Shukurov, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon (Bahoken dk. 74)

Yedekler: Onurcan, Attamah, Yiğit Emre, Baran, Batuhan, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Nazım Sangare dk. 41), Koray Günter, Ceccherini, Levent (Salih dk. 74), Rohden (Feghouli dk. 46), Kourbelis, Can Keleş (Emre Mor dk. 46), Eysseric, Mendes, Markao (Paolettidk. 87)

Yedekler: Emre Bilgin, Güven, Lasagna, Adnan, Teklic

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Mane (dk. 3), Boa Morte (dk. 64) Kayserispor, Feghouli (dk. 51), Markao (dk. 60) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Feghouli (dk. 87) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Mane (Kayserispor), Kourbelis, Ceccherini, Eysseric (Fatih Karagümrük) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı - Son Dakika

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