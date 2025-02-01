Kayserispor ve Trabzonspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Kayserispor ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Süper Lig'de Kayserispor ve Trabzonspor'un mücadelesinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

01.02.2025 17:16
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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Umuz Güneş, Visca, Ozan Tufan, Sikan, Banza

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Bellona Kayserispor-Trabzonspor, karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

9. dakikada Kayserisor atağında Bourabia'nın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Karimi'nin ortasında ön direğe koşu yapan Nazon'un altıpas içerisinden yatarak yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Mane'nin sağ kanattan ortasında arka direğe koşu yapan Cardoso ile Bourabia arasında çıkan anlaşmazlık sonucu Bourabia'nın kafasına çarpan top auta çıktı.

23. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karanbolde topu kontrol eden Visca'nin şutunda kaleci Bilal Beyazıt'ı geçip kaleye yönelen topu Mane yatarak uzaklaştırdı.

38. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde kafalardan seken topa en son altıpas içerisinde kafayla hamle yapan Banza'nın dokunuşunda kaleci Bilal Beyazıt son anda topu kornere çeldi.

39. dakikada Malheiro'nun sağ kanattan ortasına arka direğe koşu yapan Banza'nın kafa vuruşunda kale direğinin dibine yönelen topu kaleci Bilal Beyazıt son anda çelerek iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor ve Trabzonspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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