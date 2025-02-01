Kayserispor ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş Elbil
Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 71 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane (Dk. 71 Ramazan Civelek), Nazon
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Eren Elmalı (Dk. 90+3 Barisic), Mendy, Umut Güneş (Dk. 46 Cham), Visca (D. 90+1 Cihan Çanak), Ozan Tufan (Dk. 60 Lundstram), Sikan (Dk. 60 Nwakaeme), Banza
Kırmızı kart: Dk. 86 Mandy (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Kolovetsios, Dk. 67 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 83 Cardoso Dk. 90+4 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor), Dk. 53 Eren Elmalı (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Bellona Kayserispor-Trabzonspor karşılaşması 0-0 berabere bitti.
54. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın savunanın arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun yaptığı vuruşta öne çıkan kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi. Kaleciden seken topu Malheiro uzaklaştırdı.
79. dakikada seri paslarla rakip yarı alanı geçen Kayserispor'da ceza yayı üzerinde topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.
86. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Kayserispor atağında ramazan Civelek'i çekerek düşüren Mandy ikinci kez sarı kart gördü ve oyun dışı kaldı.
90+1. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın çizgiye inerek yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
90+5. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna uzanarak topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
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