Kayserispor yardımcı antrenörü Pereira, Gine-Bissau milli takımına davet edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor yardımcı antrenörü Pereira, Gine-Bissau milli takımına davet edildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Aneximenes Pereira, Gine-Bissau A Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri karşılaşmaları için teknik heyete davet edildi. Pereira'nın 21 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında milli takım kampında görev yapması talep edildi.

KAYSERİSPOR Yardımcı Antrenörü Aneximenes Pereira, Gine Milli Takımı'nın teknik heyetine davet edildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in teknik ekibinde yer alan ve sezon başında Kayserispor'da görev yapmaya başlayan Aneximenes Pereira, Gine Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı karşılaşmalarda milli takımın teknik heyetine davet aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Gine-Bissau Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze gönderilen resmi yazı ile teknik ekibimizde görev yapan Aneximenes Pereira, Gine-Bissau A Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı karşılaşmalar için milli takım teknik heyetine davet edilmiştir. Pereira'nın 21 Eylül – 2 Ekim 2026 tarihleri arasında milli takım kampında görev yapması talep edilmiştir. Gine-Bissau, bu süreçte 25 Eylül 2026 tarihinde Tanzanya, 29 Eylül 2026 tarihinde ise Nijerya ile karşılaşacaktır. Teknik ekip üyemiz Aneximenes Pereira'ya milli takım görevi süresince başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Milli Takım, Afrika, Gine, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor yardımcı antrenörü Pereira, Gine-Bissau milli takımına davet edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

16:08
Osimhen’in geri dönüş maçı belli oldu
Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu
16:00
Yüksel Yıldırım’dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
Yüksel Yıldırım'dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
15:34
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
15:24
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
15:09
Dönme dolapta ilişkiye girdi Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
14:51
Bakan Gürlek duyurdu Mersin Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu
Bakan Gürlek duyurdu! Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 16:19:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayserispor yardımcı antrenörü Pereira, Gine-Bissau milli takımına davet edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement