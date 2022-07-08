Yeni sezona kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan sarı kırmızlılar, ikinci etap kampı için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gitti. Burada 6 gün kamp yapan Kayserispor, dün kulüp tesislerine döndü. Kayseri ekibi sabah teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde idman gerçekleştirdi. Çalışma sonrası Kayserisporlu futbolculara 3 gün bayram izni verildi. Sarı kırmızılı futbolcular bayramın dördüncü günü antrenmanlarına devam edecek.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor - Son Dakika

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