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Kayserispor, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile anlaştı - Son Dakika
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Kayserispor, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile anlaştı

Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdıktan sonra Burak Yılmaz ile anlaştı. Yılmaz, Kayseri'ye gelerek sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı ve camiaya teşekkür etti. Yeni teknik direktör, Kayserispor'u iyi yerlere getirmek için hırslı olduğunu belirtti.

Kayserispor, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile anlaştı
27.01.2024 - 19:04,
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un anlaştığı Teknik Direktör Burak Yılmaz Kayseri'ye geldi.

Dün Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor; Burak Yılmaz ile anlaştı. Basın Sözcüsü Samet Koç ile birlikte Kayseri'ye gelen Yılmaz, Erkilet Havaalanı'nda sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Öncelikle Kayserispor camiasına teşekkür ediyorum. Beni buraya layık gördüler, bana güvendiler. İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserispor'u iyi yerlere getireceğiz" dedi.

Teknik Direktör Burak Yılmaz daha sonra kulüp tesislerine geçti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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