Kayserisporlu Fethi Özer sol dizinden ameliyat edildi - Son Dakika
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Kayserisporlu Fethi Özer sol dizinden ameliyat edildi

Kayserisporlu Fethi Özer sol dizinden ameliyat edildi
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Trendyol 1. Lig ekibi Kayserispor'da 5 Eylül'deki antrenmanda sol dizinden sakatlanan Fethi Özer, 10 Eylül'de Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ameliyat oldu. Kulüp, sol diz iç menisküste yırtık tespit edilen oyuncuya geçmiş olsun diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da geçen hafta yapılan antrenmanda sakatlanan Fethi Özer ameliyat oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "5 Eylül tarihinde yapılan antrenman sırasında sol dizde dönme ve ağrı olan oyuncumuz Fethi Özer'in yapılan tetkiklerinde sol diz iç menisküste yırtık tespit edilmiş olup, oyuncumuz 10 Eylül tarihinde Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından opere edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

Başarılı bir ameliyat geçiren Fethi Özer'i, Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, Sportif Direktör Seyit İçgül ve Teknik Direktör Atila Gerin ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserisporlu Fethi Özer sol dizinden ameliyat edildi - Son Dakika

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