Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti

Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti
19.02.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserisporlu futbolcular, kentte organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisini evinde ziyaret etti. Ziyarette yaralı polise adının yazdığı Kayserispor forması hediye edildi.

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek kentte suç örgütlerine yönelik operasyonda şüphelilerden birinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan özel harekat polisi komiser Erol Bilen Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

OPERASYONDA AYAĞINDAN YARALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Şubat'ta düzenlediği operasyonda şüphelilerden birinin 2 el ateş açması sonucu Erol Bilen Kaplan isimli özel harekat polisi, ayağından yaralandı.

KAYSERİSPORLU FUTBOLCULARDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Kaplan, taburcu edildi. Zecorner Kayserispor Başkan Yardımcısı ve sarı-kırmızılı takımda forma giyen Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek, polis memuru Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

İç Anadolu ekibinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcımız Süleyman Akın ile futbolcularımız Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek; 13.02.2026 sabah saatlerinde, Polis Özel Harekat ekiplerimizce gerçekleştirilen operasyonda yaralanan kıymetli Komiserimiz Erol Bilen Kaplan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler" denildi. Ziyarette yaralı polise adının yazdığı Kayserispor forması hediye edildi.

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 5252sezgin 5252sezgin:
    helal olsun cansınız adamsınız 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:38:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.