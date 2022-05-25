Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finali için yola çıktı - Son Dakika
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Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finali için yola çıktı

25.05.2022 21:52

Yukatel Kayserisporlu bir grup taraftar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor'a karşı takımlarını desteklemek için otobüslerle İstanbul'a hareket etti.

Yukatel Kayserisporlu bir grup taraftar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor'a karşı takımlarını desteklemek için otobüslerle İstanbul'a hareket etti.

Kapalı Kale Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen etkinlikle binlerce taraftar, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı otoparkında toplandı.

Bayraklar ve meşalelerle alana gelen taraftarlar, maçın heyecanını şimdiden yaşamaya

başladı.

Taraftarlar, polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alandan otobüslerle ayrılarak yola çıktı.

Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finali için yola çıktı
Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finali için yola çıktı
Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finali için yola çıktı
Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finali için yola çıktı
Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finali için yola çıktı

YORUMLAR
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SPOR Sivassporlu taraftarlar, kupa maçı için 200 otobüsle yola çıktı SPOR Sivassporlu taraftarlar, kupa maçı için 200 otobüsle yola çıktı Sivas'ta binlerce taraftar final maçı için İstanbul yolunda Sivas'ta binlerce taraftar final maçı için İstanbul yolunda
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finali için yola çıktı - Son Dakika


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