Dünya Göçebe Oyunları Astana'da Başlıyor! - Son Dakika
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Spor

Dünya Göçebe Oyunları Astana'da Başlıyor!

Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5. Dünya Göçebe Oyunları, yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla başlıyor. Oyunlar, geleneksel sporların olimpiyatları olarak biliniyor ve 8-13 Eylül tarihleri arasında Astana'da gerçekleştirilecek. Açılış törenine 10'dan fazla ülkenin devlet başkanının katılması bekleniyor.

07.09.2024 11:16
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Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla yapılacak 5. Dünya Göçebe Oyunları, "Büyük Bozkırda Buluşma" sloganıyla yarın başlayacak.

"Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olarak 2 yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, 8-13 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak.

5. Dünya Göçebe Oyunları, yarın Astana Arena Stadı'ndaki açılış töreniyle başlayacak. Törene, 10'dan fazla ülkenin devlet başkanının katılması bekleniyor.

Açılış töreninde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen geleneksel sporculara hitap etmesi planlanıyor.

İlk kez bir başkentte düzenleniyor

İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla geleneksel sporcunun katılımıyla ilk kez bir başkentte yapılacak olmasıyla öne çıkıyor.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı, UNESCO, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Dünya Etnospor Konfederasyonu, Kazakistan Etnospor Birliği gibi kuruluşların iş birliğinde, "Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla düzenlenecek 5. Dünya Göçebe Oyunları'na hazırlıklar tamamlandı.

21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak

5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

Astana'da 5. Dünya Göçebe Oyunları için Astana Arena Stadı ile "Kazanat" Hipodromu'nun aralarında olduğu toplam 7 tesis hazırlandı. Bunun yanı sıra göçebe yaşam tarzında tasarlanan 10 hektarlık alanda büyük "etno köy" inşa edildi.

Başkent Astana'nın caddeleri de oyunların afişleriyle dolarken şehirdeki 5. Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Ofisi'nde yoğun bir hazırlık çalışması yapıldı.

400 at hazırlandı

Dünya Göçebe Oyunları, sadece bir spor etkinliği değil kültür ve bilim gibi etaplardan da oluşuyor.

Oyunların büyük bir kısmını atlı sporlar oluşturuyor. 5. Dünya Göçebe Oyunları'na katılacak takımlar için 400 at hazırlandı.

Sadece komşu ülkelerden Özbekistan ve Kırgızistanlı sporcular kendi atlarıyla gelecek.

Astana'ya 100 binden fazla turistin gelmesi bekleniyor

Dünya Göçebe Oyunları için Astana'ya 100 binden fazla turistin gelmesi bekleniyor.

Genel olarak Türk dünyası ile Orta Asya coğrafyasında etnospor yükselişte. Göçebe Oyunları, sıra dışı programıyla insanların ilgisini çekiyor. Ulusal kültür, gelenekler, yeni yüzler bu etkinliğe ilginin artmasını sağlıyor.

Oyunlarda toplam 370 hakem görev alacak. Ayrıca teknik imkanlardan da yararlanılacak. Çok hızlı ve takım halindeki atlı spor müsabakalarında görüntülü değerlendirme hakkı tanınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya Göçebe Oyunları Astana'da Başlıyor! - Son Dakika

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