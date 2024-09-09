Kazakistan'da Türk Kültürü Tanıtılıyor - Son Dakika
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Kazakistan'da Türk Kültürü Tanıtılıyor

Kazakistan\'da Türk Kültürü Tanıtılıyor

Kazakistan'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk kültürünü yansıtan kıyafetler sergilenirken ziyaretçilere ikramlarda bulunuldu. Sergi alanında İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Motiflerin Dili Giysi Koleksiyonu'na ait kadın ve erkek kıyafetleri sergileniyor. Ayrıca, geleneksel sporların sanatsal ve kültürel zenginlikleri dijital ortamda tanıtıldı. Oyunlar, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 13 Eylül'e kadar devam edecek.

09.09.2024 14:17
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Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk kültürünü yansıtan kıyafetler sergilenirken ziyaretçilere ikramlarda bulunuldu.

Başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları sergi ve etkinlik alanında, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Motiflerin Dili Giysi Koleksiyonu'na ait 5 adet kadın kıyafeti ve 5 adet erkek kıyafeti sergileniyor.

Çadırda misafirleri ağırlayan sergiden sorumlu İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Aslan Ağaç, "Motiflerin Dili projesinde amacımız; unutulmaya yüz tutmuş Türk köylü çoraplarını, kadın başlıklarını, yöresel kıyafetleri tanıtmak, geleneksel el sanatlarını yaşatmak, ülkemizin ve enstitümüzün yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak ve kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. " diye konuştu.

Sergilenen Sanal Etno spor Sanat ve Kültür Müzesi projesiyle de geleneksel sporların sanatsal ve kültürel zenginlikleri dijital ortamda tanıtıldı. Geleneksel yağlı güreş, dijital sanat ve yapay zeka ile buluşarak, sanatsal bir deneyim sunarken pehlivanların güreş sırasında kullandıkları yağların zemin üzerindeki yansımaları, yapay zeka aracılığıyla dijital sanat eserlerine dönüştürüldü. Ziyaretçiler, el hareketlerini algılayan özel sistemler sayesinde ekranda bulunan yağlı güreş animasyonunu hareket ettirebiliyor.

Çadırı ziyaret edenlere Türk kahvesi ve lokumu ikram edilirken geleneksel mangala oyun seti, geleneksel spor oyunları boyama kitabı ve broşürler hediye edildi.

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, dün yapılan açılış töreniyle başladı. "Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olarak 2 yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, 13 Eylül'e kadar "Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam edecek.

İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, ilk kez bir başkentte yapılıyor. 5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. Dünya Göçebe Oyunları'nda Astana'ya 100 binden fazla turistin gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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