Kazakistan Rallisi iptal edildi - Son Dakika
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Kazakistan Rallisi iptal edildi

17.03.2022 20:12
Kazakistan Rallisi iptal edildi

Dünya Ralli Raid Şampiyonası'nın Kazakistan'da düzenlenmesi planlanan 3. ayağı iptal edildi.

Dünya Ralli Raid Şampiyonası'nın Kazakistan'da düzenlenmesi planlanan 3. ayağı iptal edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, Rusya'nın sınır komşusu Kazakistan'ın ev sahipliği yapacağı uluslararası bir spor etkinliğinin iptaline neden oldu.

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, "Kazakistan Rallisi'nin organizatörü, mevcut uluslararası durum nedeniyle 25-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ralliyi iptal etmek zorunda kaldı." denildi.

Şampiyonaya, 7-12 Haziran tarihlerinde İspanya'da koşulacak Endülüs Rallisi ile devam edileceği belirtildi.

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Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kazakistan Rallisi iptal edildi - Son Dakika


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