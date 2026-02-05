Süper Lig ekibi satıldı! Yeni başkanla ilgili bomba "Fenerbahçe" detayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig ekibi satıldı! Yeni başkanla ilgili bomba "Fenerbahçe" detayı

Süper Lig ekibi satıldı! Yeni başkanla ilgili bomba "Fenerbahçe" detayı
05.02.2026 08:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig takımı Kasımpaşa, TMSF denetiminden çıkarak Kazancı Holding'e satıldı. Kasımpaşa'nın hisseleri, iş insanı Cemil Kazancı'nın yönetimindeki Kazancı Holding tarafından satın alındı. Bu satın alma sonrasında Kasımpaşa Kulübü Başkanlığı görevine Davut Dişli getirildi. Dişli'nin daha önce Fenerbahçe Kulübü'nde yöneticilik yaptığı öğrenildi.

Süper Lig'de zor bir süreçten geçen Kasımpaşa'da kulübün geleceğini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Lacivert-beyazlı kulüp, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim kayyumluğundan çıkarak yeni sahibine kavuştu.

KASIMPAŞA'NIN YENİ SAHİBİ KAZANCI HOLDİNG

Can Holding soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen Kasımpaşa'nın hisseleri, iş insanı Cemil Kazancı'nın yönetimindeki Kazancı Holding tarafından satın alındı. Bu gelişmeyle birlikte kulüp, TMSF denetiminden resmen çıkmış oldu.

Kazancı Holding'e satılan Kasımpaşa'nın yeni başkanı önceden bakın nerede çalışıyormuş

SATIŞI DİLEK GÜNGÖR DUYURDU

Gazeteci Dilek Güngör'ün aktardığı bilgilere göre, "TMSF'nin denetim kayyumluğundaki Kasımpaşa'yı Kazancı Holding aldı. Başkanlık koltuğuna Davut Dişli oturacak" ifadeleriyle satış kamuoyuna duyuruldu.

Kazancı Holding'e satılan Kasımpaşa'nın yeni başkanı önceden bakın nerede çalışıyormuş

YENİ BAŞKAN DAVUT DİŞLİ

Satışın ardından Kasımpaşa Kulübü Başkanlığı görevine Sakaryalı iş insanı Davut Dişli getirildi. Dişli'nin spor camiasına yabancı olmadığı, daha önce Fenerbahçe Kulübü'nde yöneticilik yaptığı öğrenildi. Bu detay, yeni başkanın geçmişiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Kazancı Holding'e satılan Kasımpaşa'nın yeni başkanı önceden bakın nerede çalışıyormuş

Cemil Kazancı, Davut Dişli, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ekibi satıldı! Yeni başkanla ilgili bomba 'Fenerbahçe' detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Kocaeli nin havlayan başkanını Eyüpspor Un trenci başkanını algı yapma bunu yap. Böyle iyi ama artık kimse eskisi gibi değil algıları yıka yıka geliyoruz.. 33 13 Yanıtla
    Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Konya başkanı gs yazan araba kullanıyordu onları konuşmazlar kayseri başkanı her Galatasaray maçında durunun otelinden. Çıkmıyor 23 7
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    samsunu da say kardeş 22 7
  • 7362763hd 7362763hd:
    fenerin alt yapısıydı yine aynı olmuş 12 16 Yanıtla
    Ümmet Güzel Ümmet Güzel:
    Eyüpsporun sizin alt yapıniz olduğu gibi mi yanlız Kasımpaşa başkanı Eyüp başkanı gibi GS de para aklarken yakalanmadi 13 6
  • Ugur Sonmez Ugur Sonmez:
    gizli yapıyordu şimdi daha açık olmuş herkes tarafını belli etsin 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:31:52. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig ekibi satıldı! Yeni başkanla ilgili bomba "Fenerbahçe" detayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.