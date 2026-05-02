Kazansaydılar Süper Lig'deydiler! Esenler Erokspor şampiyonluğu son maçta kaçırdı
Kazansaydılar Süper Lig'deydiler! Esenler Erokspor şampiyonluğu son maçta kaçırdı

02.05.2026 18:17
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Esenler Erokspor, Süper Lig'e yükselen Amedspor'un ikili averajda gerisinde kalarak sezonu ikinci bitirme fırsatını kaçırdı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

ESENLER'DE KARŞILIKLI GOLLER

Esenler Erokspor'un golü 18. dakikada Recep Niyaz'dan gelirken, Pendikspor'a beraberliği getiren golü ise 42. dakikada Mesut Özdemir kaydetti.

ŞAMPİYONLUĞU SON MAÇTA KAÇIRDI

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, Süper Lig'e yükselen Amedspor'un ikili averajda gerisinde kalarak ligi 74 puanla 3. sırada tamamladı ve doğrudan play-off finaline adını yazdırdı. İstanbul ekibi, Süper Lig'e çıkmak için final maçını kazanmayı bekleyecek. 

    Yorumlar (1)

  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Kacirmadi!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği’ne yüzde 25 ek gümrük vergisi Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
Trump’tan İran’ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim
ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü
İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi 4 çocuk annesi öldü İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü
Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu
Kırıkkale Belediyesi’nin 1 Mayıs videosu tartışma yarattı Kırıkkale Belediyesi'nin 1 Mayıs videosu tartışma yarattı

18:08
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi
17:14
Şampiyonluk kutlaması değil Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi
Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi
17:13
Beykoz’da 4 gündür su kesintisi yaşanan mahallede, bidonlarla kuyruğa girdiler
Beykoz'da 4 gündür su kesintisi yaşanan mahallede, bidonlarla kuyruğa girdiler
16:56
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı
15:45
Türkiye Belediyeler Birliği’nde olaylı seçim sonuçlandı İşte kazanan isim
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
15:25
İstanbul’da kan donduran olay: Kayınvalide gelinini öldürdü
İstanbul’da kan donduran olay: Kayınvalide gelinini öldürdü
