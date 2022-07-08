SPOR Kazımcan Karataş: Bu şanlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum

Kazımcan Karataş: Bu şanlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum

"Bu aile ortamında bulunduğum için ben de huzurluyum"

"Sol bekte kendimi daha rahat hissediyorum"

"A Milli Takım'a çağırılarak süre bulmak istiyorum"

"Okan hoca Türk futbolu için değerli bir isim"

"Umarım Mayıslar bizim olur"

Serhan TÜRK/ Graz (AVUSTURYA), (DHA)- Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş, "İlk röportajımda söylediğim gibi bu şanlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Tabii heyecanlıyım. Burada olduğum için de mutluyum" dedi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında devam eden Galatasaray'da sabah antrenmanı öncesinde yeni transfer Kazımcan Karataş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transfer olduğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Kazımcan Karataş, "İlk röportajımda söylediğim gibi bu şanlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Tabii heyecanlıyım. Burada olduğum için mutluyum. Umarım hem benim hem de Galatasaray ailesi için güzel başarılara imza atarım. Sonu da inşallah bizim için olumlu olur" diye konuştu.

"BU AİLE ORTAMINDA BULUNDUĞUM İÇİN BEN DE HUZURLUYUM"

Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden genç sol bek, "İlk günden beri, sıcakkanlılığı ve aile ortamını bana hissettirdiler. Kampa geldik. Kampta aynı şekilde sohbet, muhabbet devam ediyor. Gerçekten sıcakkanlı karşıladılar beni. Bu aile ortamında bulunduğum için ben de huzurluyum" şeklinde konuştu.

"SOL BEKTE KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

Sol bek bölgesinde kendisini daha rahat hissettiğini belirten Karataş, "Geçen sezon sol bek ağırlıklı bir sezon geçirdim. Okan hoca ile bu konu hakkında daha konuşmadık. Ama Okan hocam bana saha içinde nerede görev verirse elimden geleni yapacağımı hocamıza da izah etmek istiyorum zaten. Sol bekte öne çıkışlarda kendimi daha rahat hissediyorum, daha güvenli oluyorum. Bu yüzden sol bekte kendimi daha rahat hissediyorum. Sahada kendimi özgüvenli hissediyorum. Çünkü, öne çıkışlarım olsun, takıma katkı vereceğim anlarda olsun önümdeki, sağımdaki, solumdaki oyuncu iyi olduğu sürece bana katkı veriyor. Ben de onlara katkı verdikçe daha iyi şartlar oluşuyor ve daha iyi maç çıkartıyorum" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE İYİ BİR SEZON GEÇİRDİM"

Futbol kariyerine nasıl başladığı hakkında gelen bir soru üzerine, genç oyuncu şöyle konuştu:

"6 yaşında Altay'da futbol okuluna gitmiştim. Sonrasında alt yaş gruplarında oynadım. Sonrasında A takım. Tabii herkesin hayali orada A takımda oynamak. Herkese nasip olmuyor. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Ardından Galatasaray'a transfer oldum. Mutluyum."

"A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRILARAK SÜRE BULMAK İSTİYORUM"

Milli takım hedefi hakkında da konuşan Kazımcan Karataş, "Her basamağı tek tek geçmek lazım. Birden çıkarsak, düşmesi de o kadar kolay olabiliyor. Şu ana kadar U16, U17, U19'da oynadım. Son olarak Ümit Milli Takım'a çağırıldım. Yavaş yavaş A Milli Takım'a çağırılarak süre bulmak istiyorum" diye konuştu.

"88 NUMARALI FORMAYI GİYECEĞİM"

Yeni sezonda 88 numaralı formayı giyeceğini söyleyen Karataş, "Aslında bir önemi yok. Güzel, hoş bulduğum bir numara. Bu sene Galatasaray'da 88 numaralı formayı giyeceğim" dedi.

"OKAN HOCA TÜRK FUTBOLU İÇİN DEĞERLİ BİR İSİM"

Transferi öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile görüştüğünü sözlerine ekleyen Kazımcan Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okan hoca takip ettiğim bir hocaydı. Türk futbolu için değerli bir hocamız. Onunla çalıştığım için ayrıca mutluyum. Hoca ile görüştüğümüz zamanlarda bana sıcakkanlılığını hissettirdi. Galatasaray'ın nasıl büyük bir aile olduğunu bana söyledi. Ben de bu şartlar oluştuğu takdirde Galatasaray forması giyeceğimi söyledim. Şartlar oluştu ve şimdi buradayım. Umarım uzun yıllar bu formaya hizmet ederim."

"UMARIM MAYISLAR BİZİM OLUR"

Galatasaray taraftarlarına yeni sezon öncesinde mesajı sorulan Kazımcan Karataş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Taraftara mesajım, ilk maçtan son maça kadar bizi desteklesinler. Onların bize güvenini, inancını sahada yansıtarak elimizden geleni yapacağız. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Sol bekte de Galatasaray'a katkı vereceğimi düşünüyorum. Tabii farklı bölgelerde de şans bulursam elimden geleni yapacağım. Umarım iki taraf için de hayırlı olur. Taraftarlarımızla dün buluştuk. Buraya indiğimiz zaman büyük camianın parçası olabilmek için elimden geleni yapabileceğimi bir kez daha hissettim. Bize inansınlar, güvensinler. Biz onlar için savaşacağız, onlar da bizim için tribünde savaşsınlar. Umarım Mayıslar bizim olur."