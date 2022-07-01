Kazımcan Karataş Galatasaray'da - Son Dakika
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Kazımcan Karataş Galatasaray'da

01.07.2022 23:48
Kazımcan Karataş Galatasaray'da

Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki oyuncusu Kazımcan Karataş ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki oyuncusu Kazımcan Karataş ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Altay Spor Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı. 16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Kazımcan Karataş, futbola Altay altyapısında başladı. Altay'ın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra A takım kategorisine yükselen genç futbolcu, milli takım alt yaş kategorilerinde ise 16 maçta ay-yıldızlı formayı giydi. Sol bek mevkisinde oynayan 19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Altay'da 23'ü Süper Lig müsabakası olmak üzere toplam 32 maçta sahaya çıktı. 1733 dakika sahada kalan Karataş, bir gol ve iki asistlik istatistikle sezonu noktaladı.Kazımcan Karataş'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.


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Kazımcan'dan Altay'a duygusal veda Kazımcan'dan Altay'a duygusal veda Altay duyurdu: Kazımcan Karataş Galatasaray'da Altay duyurdu: Kazımcan Karataş Galatasaray'da
Kaynak: DHA

Galatasaray, Karataş, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kazımcan Karataş Galatasaray'da - Son Dakika

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