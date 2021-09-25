Kdz. Ereğli Belediyespor yeni sezona sıkı hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig'de 'şampiyonluk' parolasıyla yola çıkan Kdz. Ereğli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sezona 'şampiyonluk' parolasıyla hazırlanan Kdz. Ereğli Belediyespor Bolu Abant'ta kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyespor kamp süresince oynadığı hazırlık maçlarında Altınovaspor ile golsüz berabere kalırken Sultangazispor ile oynadığı maçta sahadan Sinan Uzun'un attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Koç: "Hedefimiz; taraftarımıza iyi futbol izlettirmek"

Teknik Direktör Erhan Koç, hazırlık maçlarının eksiklikleri görmesi açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Önümüzde uzun bir hazırlık dönemi var. Kamp çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Hazırlık maçları yaparak eksikliklerimizi, çalışmamız gereken noktaları tespit ediyoruz. Futbolcularımızın istek ve gayretinden memnunum. Hedefimiz, taraftarımıza iyi bir futbol izletmek. Bize destek veren başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK