Kadınlar 3. Lig son 16 Turu'nda Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü ile Sancaktepe Yenidoğanspor Kayseri'de karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü 3-0 galip gelerek adını son 8 takım arasında yazdırdı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Nusret Yıldırım, Yasin Emre Ceylan
Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü: Hazal Sever, Açelya Top, Nehir İncegeliş, Ayza Nazar Adalı, Sonay Özgün Yeniçeri, Selin Sümeyye Kurt, Medine Altun, (Ebrar Eren dk. 90), Seranur Karadeniz, Mihriban Gökay, Melike Arslan, Beyzanur Akman,
Sancaktepe Yenidoğanspor: Damla Nur Aksoy, Eda Kartal, Yaren Şurutoğlu, Seyhan Aycibin, Eylül Bayraktar, Ecem Naz Dönmez, Aslı Hatice Şenay, Şevvval Akgül, Tülin Akpınar, Şerife Özbek, İlayda İnal
Goller: Selin Sümeyye Kurt (dk. 14), Açelya Top (dk. 19, 52) (Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü, Sancaktepe Yenidoğanspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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